Gevonden lichaam in Haagse woning is van vermiste Gita (35)

Gita werd door haar familie op 9 oktober als vermist opgegeven. Afgelopen weekend hielden haar ouders en andere familieleden het niet meer en plaatsten een indringende videoboodschap op facebook. Daarin riepen ze op naar haar uit te kijken. ,,Lieve Gita, we zoeken je allemaal we missen je allemaal, laat iets van je horen.”



Het bleek te laat, want nadat de politie de afgelopen weken al verscheidene keren bij haar huis was gezien, stapte de politie zaterdagmiddag haar woning binnen op de eerste etage van de portiekflat aan de Wognumstraat en vond het lichaam van de overleden vrouw. Pas zondagavond was het politieonderzoek in de flat afgerond.



De familie zat nog lang in onzekerheid of de vrouw die daar werd gevonden, wel hun geliefde Gita was. Aan die onzekerheid kwam maandagavond een einde toen de politie ook bekendmaakte dat het levenloze lichaam inderdaad van hun Gita was.