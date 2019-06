Gevonden voorwerpen bij HTM stapelen zich op: ‘Wie is zijn kunstgebit verloren?’

In een steriel verlichte opslagkamer, niet veel breder dan de loopgang van een gemiddelde galerijflat, vertelt HTM'er Wladimir Putto (57) over de vreemdste zaken die hij heeft zien langskomen op de afdeling gevonden voorwerpen. ,,Wat ik nooit zal vergeten, is dat we een keer tussen de spullen een kunstgebit vonden. En daar kwam ook echt een oudere dame voor langs. Maar ze paste hem wel eerst voordat ze hem meenam. Bleek-ie uiteindelijk niet eens van haar te zijn!”



Hij herinnert zich ook Tarzans en andere spannende slaapkamerspeeltjes. Op de vraag wat iemand daarmee moet in de bus, heeft hij geen antwoord. ,,Mensen gebruiken tot laat het openbaar vervoer, ook na het uitgaan. Je wilt niet weten wat ze dan soms doen." De voorwerpen komen dagelijks binnen in het verzamelpunt van de HTM op het Centraal Station, behalve in het weekend. Putto verzamelt en verwerkt de kwijtgeraakte spullen.