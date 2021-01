Gewaardeerde veilingmeester Rob (48) was streng maar rechtvaardig: ‘Eenmaal, andermaal en hij was verkocht’

Rob groeide op in Den Haag Zuid-West. Een kinderrijke nieuwbouwwijk waar hij, aan de Meppelweg, een fijne jeugd had. Rob had altijd baantjes en wist als jonge jongen z’n geld te verdienen. Hij waste af in café Vlaanderen in Delft, werkte bij V&D en in de jeugdherberg op Ockenburg.