Gewapende man probeert Domino's aan Oude Haagweg te overvallen

VIDEO Jutta Leerdam gehuldigd op oude middelbare school: ‘Gek, want ik ben gewoon Jutta’

22:12 Het was even alsof er in het leven van Jutta Leerdam (21) niets was veranderd. Omringd door haar vriendinnen en zussen zat ze vanmiddag aan een tafeltje in de aula van ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande. Op haar oude middelbare school werd ze gehuldigd voor haar wereldtitel op de 1000 meter.