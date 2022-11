Gewapende mannen liepen uren voor brute overval op 72-jarige bewoonster al door villawijk

Die maandagochtend 24 oktober rond negen uur ’s ochtends drongen drie mannen de villa aan de Konijnenlaan in Wassenaar binnen. De 72-jarige bewoonster werd vastgebonden, net als de drie schilders die in de woning aan het werk waren. Ook werden ze onder schot gehouden met een vuurwapen.

De drie overvallers, volledig in het zwart en met een bivakmuts over het hoofd, hebben de woning doorzocht en zijn twintig minuten later met onder meer sieraden in een busje van één van de schilders gevlucht. Het voertuig werd later teruggevonden op een parkeerterrein op de Menkenlaan, een paar kilometer verderop.

Gestolen auto

Daar zijn zij overgestapt in een bronskleurige Volkswagen Polo en via een normaliter gesloten poortje naar de A44 richting Den Haag gereden. Die eerder gestolen auto is later gevonden aan het Lange Land in Zoetermeer.

Vier uur vóór de overval kwamen de mannen al aan op het parkeerterrein aan de Menkenlaan, is op bewakingsbeelden te zien. Daar stapten zij op de fiets richting van de Rust en Vreugdlaan, de fietsen zijn teruggevonden in de bosjes op de Koekoekslaan.

In de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West worden beelden van de mannen getoond. Ook is de politie nog bezig met sporenonderzoek. De identiteit van de drie mannen is nog niet vastgesteld. De politie hoopt dat kijkers meer weten over de namen en achtergrond van de mannen.

