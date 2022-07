Gewapende nepbezorger probeert samen met handlanger Haagse woning te overvallen

Een man, gekleed als een postbezorger, belde rond 14.00 uur aan bij de vrouw. Hij zei via de intercom dat hij een pakketje voor haar had. ‘Op het moment dat zij de deur open deed, bedreigde hij haar met een mes en kwam er een tweede man tevoorschijn’, meldt de politie. De vrouw gilde van de schrik waardoor twee andere mensen, die in het huis aanwezig waren, kwamen kijken wat er aan de hand was. Toen de overvallers zagen dat de vrouw niet alleen was gingen ze er direct vandoor.