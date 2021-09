Gewapende overval gepleegd op uitzendbureau, politie zoekt nog naar verdachten

Video Kreeften­bier van Kompaan valt in de smaak: ‘Ze zijn niet levend de ketel ingegaan’

17 september De een moet er niet aan denken, bij de ander loopt het water in de mond. Donderdag proefden de eerste mensen het nieuwe kreeftenbier van de Haagse bierbrouwerij Kompaan. ,,We willen mensen verrassen met wat er allemaal mogelijk is met bier.”