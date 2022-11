Gewapende overval op avondwinkel in Den Haag, drie gemaskerde mannen slaan op de vlucht

met videoDrie gemaskerde mannen hebben vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een avondwinkel aan de Apeldoornselaan in Den Haag. Met één of meerdere steekwapens hebben ze het personeel bedreigd en een onbekend geldbedrag en goederen buitgemaakt. Daarna sloegen ze op de vlucht.

De melding van de overval kwam omstreeks 21.15 uur binnen bij de meldkamer. Met veel eenheden is de politie ter plaatse gegaan. In de wijde omgeving werd gezocht naar de daders, die er rennend vandoor gingen in de richting van de Hoog Buurlostraat en de Dierenselaan.

Even verderop in de wijk, op de Dierenselaan, werd een bivakmuts gevonden door de politie. In een speeltuintje eveneens in de wijk is ook een tas met buitgemaakt spullen teruggevonden. Wat de volledige buit is, is nog niet bekend. Het gaat in ieder geval om een onbekend geldbedrag en andere goederen.

Vrijdagavond 25 november omstreeks 21.15 uur kreeg de politie de melding van een gewapende overval op avondwinkel Mira aan de Apeldoornselaan in Den Haag.

,,De verdachten waren in het zwart gekleed en droegen gezichtsbedekking, een zwarte sjaal en een capuchon of muts”, zegt de politie. ,,Het drietal droeg een rode boodschappentas en een zwarte rugtas bij zich.” Getuigen of mensen met meer informatie worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

Steekwapens

Volgens getuigen had één van de overvallers een mes bij zich. Dat wordt ook bevestigd door de politie. Mogelijk waren er meer steekwapens gebruikt bij de overval. In de omgeving is een auto klemgereden, waarna het voertuig en de inzittenden zijn gecontroleerd. Het is nog niet bekend of de auto en de inzittenden iets met de overval te maken hadden.

De politie doet momenteel uitgebreid onderzoek op zowel de Apeldoornselaan als de Dierenselaan. De omgeving van de avondwinkel is afgezet met politielint. Medewerkers van de Forensische Opsporing en rechercheurs doen onderzoek.

