Gewapende overval op McDonald's in winkelcentrum Leidsenhage

Gouden kinder­kleer­tjes symbool voor verdwenen vluchtelin­gen­kin­de­ren

14:07 Honderden gouden kinderkleertjes verschijnen vandaag tussen twaalf en vijf uur op diverse locaties rondom het Binnenhof. Het kunstproject ‘Lost not Found’ van organisatie Power of Art House wil aandacht vragen voor duizenden verdwenen vluchtelingkinderen in Europa.