Gewapende overvallers dringen telefoonwinkel Ranya Line in Den Haag binnen

Schade aan keuken van restaurant door brand in afzuigin­stal­la­tie

20 oktober In een restaurant aan het Waldhoornplein is Rijswijk is vanavond brand ontstaan in de afzuiginstallatie in de keuken. Er kwam veel rook vrij. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit om het vuur te blussen. Er raakte niemand gewond.