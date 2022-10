Gewapende overvallers dringen woning binnen in een van de duurste straten van het land

De verdachten hebben een bestelbus van een schilder gestolen om te vluchten. Via sociale media werd opgeroepen om uit te kijken naar een donkerblauwe bestelbus. ‘Op de bus staat de tekst: Schildersbedrijf French’, meldt de politie. Niet veel later werd de gestolen schildersbus gevonden op een parkeerplaats aan de Menkenlaan, vlakbij de N44. ,,De overvallers zijn vermoedelijk overgestapt in een andere auto”, meldt calamiteitensite Regio15.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft de woning met linten afgezet. In de omgeving staan agenten te posten en er hangt een politiehelikopter in de lucht. ,,We doen onderzoek in en rondom het huis en zijn op zoek naar drie voortvluchtige verdachten”, meldt de politiewoordvoerder.



Of de overvallers buit hebben gemaakt en of er mensen gewond zijn geraakt, is vooralsnog onduidelijk.