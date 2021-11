Gewapende overvallers slaan toe bij uitzendbureau: ‘Laat dat meisje, neem mijn portemonnee en ga weg’

Bij een overval op uitzendbureau De Zon in Den Haag zijn in september drie personeelsleden bedreigd met een vuurwapen. De politie heeft nu beelden, zowel foto's als bewakingsvideo's, vrijgegeven van de drie overvallers. ,,De daders zijn abnormale mensen”, zegt de eigenaar van het uitzendbureau.

De drie overvallers kwamen op zaterdag 18 september rond 11.30 binnen bij het uitzendbureau aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Ze dreigden met wapens en schreeuwden om geld.

,,Ik had alleen geld in mijn portemonnee, en er was wat geld voor voorschotten van een paar werknemers”, vertelt de eigenaar in het opsporingsprogramma Team West.

Quote Ik zei: laat dat meisje met rust. Wat is de bedoeling? Wil je geld? Neem mijn portemon­nee en ga weg. Eigenaar, Uitzendbureau De Zon

Eén van de daders ontfermde zich over de man en ontdeed hem van zijn horloge. Ook bedreigde hij één van de medewerkers met zijn wapen in haar nek. ,,Ik zei: laat dat meisje met rust. Wat is de bedoeling? Wil je geld? Neem mijn portemonnee en ga weg”, vervolgt de eigenaar.

De slachtoffers worden door de overvallers in een andere ruimte gezet, met de deur op slot. ,,‘Ik ben gaan schoppen, het raam kapot. Ik denk dat ze toen schrokken, want ze vertrokken.” De uiteindelijke buit van de overvallers is een paar duizend euro en het horloge van de eigenaar.

Nieuwe beelden vrijgegeven

De politie heeft dinsdagavond nieuwe beelden vrijgegeven van de overval. Zo zijn er twee foto's van hen gemaakt toen ze op de vlucht sloegen. Het gaat om drie blanke mannen tussen de 25 en 35 jaar oud. Op bewakingsbeelden uit de buurt is een zilveren BMW te zien waarin de overvallers mogelijk reden. De politie hoopt dat iemand de auto herkent.

De overval heeft flinke impact gehad op het personeel van uitzendbureau De Zon. ,,Ik ben sterk gebleven, maar de medewerksters niet”, zegt de eigenaar. ,,Dat doet me pijn. Het is gewoon mijn personeel bang maken. Al zou het wapen nep zijn, dan nog kun je dames niet zo behandelen?”

Volledig scherm De drie overvallers die in september toesloegen bij uitzendbureau De Zon in Den Haag, zijn op de foto gezet. © Politie Den Haag

