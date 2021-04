Gewapende overvallers van geldwisselkantoor nog steeds spoorloos: wie zijn deze mannen?

Ex-man van gedode Olena krijgt vijf jaar cel vanwege wraakactie: ‘Ik houd nog steeds van haar’

12 april De Haagse rechtbank veroordeelt de 68-jarige Edlin S. uit Den Haag tot vijf jaar cel vanwege het neersteken van de 58-jarige Wendell G.. Edlin S. is de ex-man van de Russische Olena, de vrouw die in januari 2017 dodelijk mishandeld werd in een appartement aan de Leyweg in Den Haag. G. werd verdacht haar te hebben gedood, maar werd vrijgesproken.