'Geweld bij fatale aanhouding Mitch Henriquez was noodzakelijk'

Vandaag is derde dag in de strafzaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de dood van Arubaan Mitch Henriquez. Volgens de twee agenten was het geweld dat ze gebruikten bij de fatale aanhouding 'noodzakelijk'. Dat vertellen ze vandaag in de rechtszaal. Een dag die begon met de advocaat van de nabestaanden die stelde dat zij wisten dat Mitch al (klinisch) dood was. Verslaggeefster Jorina Haspels zit in de rechtszaal en doet live verslag.

De agenten zijn anoniem, ze worden aangeduid als DH01 en DH02, ze zitten afgeschermd en hun stemmen worden vervormd. ,,Het is verschrikkelijk voor de familie die nu in de zaal zit, maar het geweld was noodzakelijk om hem aan te houden", aldus DH02. De andere agent is overmand door emoties, zijn stem breekt als hij over de arrestatie vertelt. ,,Ik heb de hele tijd tegen hem gesproken en gezegd 'werk nou gewoon mee'", zei DH01, de agent die de omstreden nekklem gebruikte.



Ook de nabestaanden van Henriquez hebben het emotioneel zwaar tijdens de bespreking van het geweld dat is gebruikt tijdens de arrestatie van Henriquez.



De 42-jarige Arubaan verzette zich heftig tegen zijn arrestatie, er waren vijf agenten nodig om hem in bedwang te houden. Henriquez overleed de dag na de arrestatie.

'Agenten wisten van dood'

Bij aanvang van de derde dag in de rechtbank riep advocaat Korver, die de nabestaanden bijstaat, op om een nieuw onderzoek te starten. Volgens hem wisten de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez al dat hij (klinisch) was overleden. Toch werd nog niet begonnen met hulpverlening zoals reanimatie, werd hij in een politiebus getild, naar het bureau gebracht en daar is pas begonnen met de hulpverlening.



Korver baseert deze stelling op de uitkomsten van een team van gespecialiseerde liplezers en gedragsdeskundigen. Die hadden gekeken naar nieuwe videobeelden van de arrestatie, die gisteren in de rechtszaal werden getoond. In het rapport van de specialisten staat wat de agenten letterlijk hebben gezegd: ,,Volgens mij dood", ,,Hij reageert niet eens'', en ,,Klaar'' (met bijpassende handbeweging). Volgens de deskundigen blijkt uit de houding van de agenten echter niet dat ze door hadden dat er sprake was van een bedreigende, medische situatie. Het rapport van Korver is bij het dossier gevoegd.



Training

Alle deskundigen verklaren dat er bij de politie te weinig aan training wordt gedaan. De deskundigen zijn instructeurs, die na het incident gehoord zijn. Een docent geweldbeheersing in Den Haag vindt dat er absoluut niet genoeg wordt getraind. Er gaat volgens hem teveel tijd af voor toetsing en de omscholing naar het nieuwe wapen. Ook zeggen de instructeurs dat ze de afgelopen jaren de nekklem (met dichtknijpen van aderen, waardoor je met een seconden of 10 bewusteloos wordt) niet trainden. 'Te weinig tijd. Hierdoor is het risico op letsel bij de arrestanten te groot.'



De gehoorde agent geeft aan niet bekend te zijn met de regels 'hoe om te gaan met een arrestant in bewusteloze toestand.'



Doodsoorzaak

Gisteren bleek op de tweede dag dat Mitch Henriquez niet overleden is door de nekklem, maar door 'acute stress'. Dat is de algemene conclusie van vier deskundigen, pathologen en forensisch artsen, die de dood van de Arubaan hebben onderzocht. Aanvankelijk werd geconcludeerd dat Henriquez overleed als gevolg van de omstreden nekklem die een van de agenten op hem had toegepast. Dat het zuurstofgebrek - veroorzaakt door die nekklem - heeft bijgedragen aan het overlijden, wordt niet uitgesloten. De deskundigen zijn het niet op alle punten met elkaar eens, maar ze melden allen dat het overlijden komt door een acuut stress-syndroom.

Strafzaak