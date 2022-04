Gewelddadige overval telefoonwinkel: drie verdachten vast, nog één dader spoorloos

Den Haag in 2050: Hoge woontorens, veel groen, bredere stoepen en plek voor rust

Rond de gemeenteraadsverkiezingen kwamen politieke partijen met tal van ideeën over wat er anders kan in Den Haag. Maar wat voor concrete plannen zijn er al? Hoe ziet de stad eruit in pakweg 2050? Een greep uit plannen met impact: woningen op de plek van winkelcentrum Megastores. En de terugkeer van een gracht bij het Piet Heinplein.

1 april