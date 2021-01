Geweldsorgie met carnaval Vlijmen: OM wil Haagse vader en zonen de gevangenis in

,,Het is een wonder dat geen van de slachtoffers is overleden of ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Dit was geen ordinair cafégevecht meer, maar een ongekende geweldsexplosie.” De Bossche officier van justitie Matthijs van Dam had woensdagmiddag geen goed woord over voor de Haagse vader en zijn twee zonen die vorig jaar met carnaval door het lint gingen in cafetaria ‘t Akkertje. Het Openbaar Ministerie wil dat ze alle drie de gevangenis ingaan.

De vader en zijn twee zonen waren, op advies van vrienden uit Den Bosch, een avondje gaan carnavallen in café Den Braai in Vlijmen. Rond half twee ‘s nachts gingen ze nog wat eten in het cafetaria tegenover het café. Daar ging het mis. Volgens de Haagse vader omdat ze ‘racistische scheldwoorden’ naar hun hoofd kregen. ,,Wij zijn woonwagenbewoners, we worden heel vaak gediscrimineerd”, zei de 47-jarige Henk D. Justitie betwijfelt of de knokpartij op die manier begon, maar zeker is dat er binnen een paar minuten sprake was een vechtende kluwen.

Opsporing Verzocht

Na afloop bleef een man uit Wijk en Aalburg bewusteloos achter op de tegelvloer van ‘t Akkertje. De daders waren gevlogen. Dankzij de camerabeelden van ‘t cafetaria en acht anonieme meldingen kreeg de politie zicht op de verdachten. Die werden herkenbaar in beeld gebracht bij Bureau Brabant en Opsporing Verzocht, maar ze meldden zich niet. Pas op 18 mei werd vader Henk aangehouden, zijn twee zonen (Chris van 24 en Dorus van 19) werden korte tijd later opgepakt.

Na bestudering van de camerabeelden van de heftige vechtpartij kwam justitie tot de conclusie dat de oudste zoon zich twee keer schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag. Hij trapte onder meer hard in op het hoofd van een op de grond liggende man. Een aantal keren zonder schoen -die was hij in het tumult verloren-, maar later nog een keer mét schoen. De jongste zoon werd een poging tot zware mishandeling tenlaste gelegd, de vader openlijk geweld. Dat resulteerde in eisen van vier jaar cel voor Chris D., negen maanden voor jonge broer Dorus en zes maanden voor vader Henk. ,,Het Openbaar Mininsterie ruïneert onze familie”, sprak vader in zijn laatste woord.

‘Schokkend’

De Hagenezen zeiden zich wel te schamen voor hun gedrag, zo vertelden ze de rechtbank. ,,Dit is niet zoals het mot”, sprak vader Henk met Haagse tongval. ,,Schokkend om terug te zien”, vond ook zijn zoon Chris. Maar officier van justitie Van Dam had zijn twijfels over de oprechtheid van de spijtbetuigingen: ,,Want zelfs na de uitzending van Opsporing Verzocht stapten ze nog niet naar de politie. En hier in de rechtbank proberen ze toch ook weer de schuld bij de anderen te leggen.”

De slachtoffers, mannen afkomstig uit dorpen in het Land van Heusden en Altena, hebben allemaal een schadeclaim ingediend. Die krijgen ze betaald, verzekerde vader Henk D. Net zoals het cafetaria al schadeloos is gesteld. Een van de slachtoffers, de man die bewusteloos werd geslagen, was aanvankelijk ook in beeld als verdachte, maar justitie besloot de zaak te seponeren. Eén slachtoffer hield een gebroken neus over aan de knokpartij, een ander een litteken in zijn gezicht.

Quote Dit is niet zoals het mot Henk D. , verdachte uit Den Haag

Voor Mark Nillesen, advocaat van Chris D. en vader Henk, was dat precies de reden om te pleiten voor lagere straffen. ,,Het zijn lelijke beelden. Maar een strafeis van vier jaar had ik kunnen begrijpen als er sprake was een schedelbreuk, maar het letsel van de slachtoffers is niet zwaar te noemen. Je moet het wel in perspectief plaatsen.”

Een vierde verdachte, een eveneens in Den Haag wonende vriend van de familie, wordt later berecht. Hij ontbrak dinsdag omdat hij corona heeft. De rechtbank doet op 10 februari uitspraak.

