Gewiekste dieven stelen rugtas van nietsvermoedende treinreiziger op Den Haag CS

De passagier zat op 20 april nietsvermoedend in de trein die nog moest vertrekken. Er werd op het raam geklopt door een onbekende man, die vervolgens wees naar het kaartje in de hand van de passagier. Het slachtoffer begreep er niets van en was even afgeleid. ,,Na tien seconden liep de man weer weg”, legt de politie vandaag uit. ,,Daarna zag de passagier dat zijn rugzak was gestolen.” Een andere man had in de tussentijd de tas weggenomen.



Om de daders op het spoor te komen heeft de politie beelden van de twee verdachten getoond in opsporingsprogramma TeamWest.