Gewonde bij aanrijding nummer 45 met beruchte poller in Den Haag

Horrorpoller Beruchtste pollers van Nederland lijken na bijna 50 aanrijdin­gen hun langste tijd te hebben gehad

De meest beruchte pollers van Nederland zijn weer in het nieuws. De metalen paaltjes op de Escamplaan in Den Haag hebben inmiddels voor zoveel ongelukken gezorgd, dat de roep om de omstreden ‘autoverdelgers’ weg te halen, weer is opgelaaid. De nieuwe verkeerswethouder kijkt nu ook serieus naar alternatieven. ,,Zet ze allemaal op Marktplaats.’’

14 oktober