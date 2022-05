Gewonde bij aanrijding tussen tram en auto in Rijswijk

Dochter van Sanne werd door leidsters kinderop­vang achtergela­ten op school­plein: ‘Was de druppel’

Ouders die op het allerlaatste moment een telefoontje krijgen dat hun kind niet naar de buitenschoolse opvang kan, kinderen die op het schoolplein staan te wachten en dan pas horen dat ze niet mee mogen, vanwege personeelstekort. Het is een greep uit de waslijst redenen waarom ouders hun kinderen van een bso in Utrecht halen. ,,Het is ellende.”

3 mei