Gewonde bij botsing op kruising Oudemansstraat, lachgasfles bij gecrashte auto gevonden

14 maart Er is bijna een wonder nodig om ADO Den Haag te behouden voor de stad. De Chinese eigenaar heeft geen geld meer en op het Haagse stadhuis leven nu wel andere zorgen dan de doodstrijd van een al jaren strompelende voetbalclub. Dat schrijft Axel Veldhuijzen, chef AD Haagsche Courant, in zijn rubriek Commentaar.