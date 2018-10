Gewonde bij botsing op kruising van Rijswijkseweg

Zoetermeer­der in finale Elite Model: 'Ik wil er later van kunnen leven'

19:53 Wie weet heeft Zoetermeer binnenkort een Elite-model in huis. De 18-jarige Kevin Gaal is namelijk door naar de finale van Elite Model Look Nederland 2018. Vorig jaar strandde hij in de halve finale. ,,Zodra ik mijn diploma heb, ga ik er helemaal voor.''