Gewonde bij botsing op kruising Verrijn Stuartlaan

De auto's kwamen met een flinke vaart in botsing met elkaar. De schade aan de auto's was dan ook groot. De politie nam het zekere voor het onzekere door de brandweer in te schakelen toen ze een sissend geluid uit een van de auto's hoorde komen. De toegesnelde brandweer koppelde daarop de accu's los en voorkwam erger.



Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht.



