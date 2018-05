Gewonde bij kop-staartbotsing Laan van Waalhaven

'Jongeren willen wel over seks praten'

18:58 In theater De Vaillant in Den Haag gaan jongeren op 10 juni in debat over seks. Het is de opening van de tentoonstellingen Seks? Nâh èn! en Porno door de jaren heen. Robin Irwin (35) is gastheer. ,,Want seks is leuk en daar moet je over praten.''