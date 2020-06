Gewonde bij manege aan de Lozerlaan in Den Haag

Eindho­venaar (52) blijft langer in cel voor schietpar­tij in Hendrik Zwaarde­croo­n­straat

16:11 Een 52-jarige man uit Eindhoven die op 5 juni werd gearresteerd voor betrokkenheid bij een schietpartij in Den Haag, moet negentig dagen langer in de cel blijven. Dat besliste de rechter vandaag over zijn voorarrest.