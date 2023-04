Gewonde bij ongeluk tussen drie auto's

met video Asperges en parelhoen­der voor stralende gasten bij paleis­lunch: ‘Ik heb me heel erg koninklijk gevoeld’

Stralend stapten ze bij de koninklijke stallen in Den Haag uit twee luxe touringcars: de honderd gasten van het zogeheten 10Maal. Dit was een lunch die koning Willem-Alexander samen met koningin Máxima en prinses Beatrix woensdag verderop in Den Haag, op paleis Huis ten Bosch, gaf aan mensen ‘die een 10 verdienen’.