Gewonde bij ontploffing in woning

Rond 20.00 uur kreeg de brandweer de melding binnen van een brand in de woning in de Haagse wijk Leyenburg. Ter plekke bleek dat er een ontploffing was geweest. Het is nog niet bekend wat de oorzaak was van de explosie. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en heeft het slachtoffer het huis uit getakeld.