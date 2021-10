Gewonde bij overval op woning aan de van Hoeylaan, politie zoekt twee verdachten

Weduwnaar Kristof Rutsaert woont in België, maar bezoekt nog altijd het graf van Robert Long als hij in de buurt van Den Haag is

18:11 Steeds als Kristof Rutsaert in de buurt van Den Haag is, brengt hij een bezoek aan het graf van zijn in 2006 overleden echtgenoot Robert Long. Afgelopen zondag was hij daar weer, zaterdag gaat hij opnieuw. De zanger en bekende theaterpersoonlijkheid Robert Long (1943-2006) ligt op de katholieke begraafplaats Sint Petrus Banden, hoewel hij zelf nooit in Den Haag heeft gewoond.