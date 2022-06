Gewonde bij schietpartij in Den Haag, zoektocht naar verdachte en mogelijk meerdere betrokkenen

met videoBij een schietpartij op de Melis Stokezijde in Den Haag is maandagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar een verdachte en houdt rekening met mogelijk meerdere betrokkenen.

Omstreeks 12.30 uur kwam de melding van de schietpartij binnen bij de politie. Meerdere hulpdiensten, waaronder agenten in steek- en kogelwerende vesten gingen ter plaatse. Wat de oorzaak van de schietpartij is, is nog niet bekend.

Volgens getuigen vond de schietpartij plaats bij de tramhalte, waar een jongen in zijn been is geschoten. Op de locatie van het schietincident heeft de politie meerdere kogelhulzen aangetroffen. In de omgeving zoekt de politie met veel eenheden naar mogelijke betrokkenen.

Omgeving afgezet

In verband met de schietpartij is de omgeving afgezet. Het tramverkeer in de omgeving is gestremd. Zo stopt tram 9 niet bij halte Wolweversgaarde tot De Dreef. Bus 21 en 25 stoppen op loopafstand van deze halten, aldus de HTM. De Melis Stokelaan is in de richting van de Lozerlaan afgesloten voor verkeer.

De politie laat weten één verdachte te zoeken, die mogelijk met meerdere betrokkenen bij de schietpartij was. De verdachte die gezocht wordt is een 1.75 meter lange, getinte man. Hij is met de fiets en in het zwart gekleed. De verdachte draagt een blauwe pet en heeft een bruine tas bij zich.

Volledig scherm Politie is aanwezig bij de Melis Stokezijde. © Jos van Leeuwen

