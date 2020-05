Gewonde bij schietpartij in portiek van woning, dader op de vlucht

Omstanders zeggen knallen te hebben gehoord en zagen daarna twee personen wegrennen. Het Mobiel Medisch Team is uitgerukt en ontfermde zich over het slachtoffer, dat daarna door de brandweer uit het portiek is getakeld en naar het ziekenhuis is gebracht. De politie kon nog niet zeggen hoe het slachtoffer er exact aan toe is.