Gewonde bij steekincident in Wateringse Veld, politie roept getuigen op om zich te melden

Politie zoekt getuigen van gewelddadi­ge beroving waarbij twee mannen gewond raakten

14 december De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over een gewelddadige beroving. Een 42-jarige man uit Den Haag is zondagavond op straat met geweld beroofd van zijn mobiele telefoon, nadat hij via internet een afspraak had gemaakt om deze te verkopen. Een 54-jarige man raakte eveneens gewond toen hij de verdachte probeerde tegen te houden.