Gewonde bij steekincident op Hoefkade

Een lokaal fonds als teken van solidari­teit met stadgeno­ten zou een mooi gebaar zijn

13:16 In deze rubriek schrijft Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, een commentaar op het actuele nieuws. Deze week over een maand met twee waanzinnige ongelukken. De vonkenregen in Scheveningen. En de gasexplosie in het Laakkwartier.