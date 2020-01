Gewonde bij steekpartij aan Prunuskade in Rijswijk

Gezellig stapavond­je eindigde in vechtpar­tij: OM eist twee jaar cel voor kopschop­pers

21:19 Een gezellig avondje stappen eindigde op kerstavond 2017 in de Nobelstraat in Den Haag in een vechtpartij. Hagenaars Jaime E. (20), Ramfys G. (24), en Yeiner P. (23) kregen het aan de stok met een jongen. Terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond lag, zouden ze nog op hem ingetrapt hebben. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 24 maanden tegen de verdachten.