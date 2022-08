Gewonde bij steekpartij in Den Haag, twee verdachten aangehouden

Handjes Gezocht Niet sollicite­ren met een cv en motivatie­brief, maar met een kijkje in de zaak: ‘Trekken alles uit de kast’

Een nieuwe zaak openen in tijden van personeelstekort is een flinke uitdaging, weet Melchior Bleijs. Bleijs is de eigenaar van het nieuwe restaurant Martinus, dat volgende maand wordt geopend in De Hoven in Delft.

21 augustus