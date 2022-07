Gewonde bij steekpartij in Haagse wijk Oostbroek

Steeds meer horeca te koop in Den Haag, ook met meer dan een miljoen euro omzet

Het aantal horecazaken dat te koop staat in Den Haag stijgt. Er wordt nu al 30 procent meer aangeboden door makelaars dan vorig jaar. Veel met een overnameprijs voor goodwill en de inventaris. Zoals The Raffles met zilverbestek van 113 euro per stuk en een succesvolle geschiedenis.

7 juli