Gewonde bij steekpartij in hotel Voorburg, slachtoffer en verdachte aangehouden

UpdateBij een steekpartij in een hotel in Voorburg is afgelopen nacht een 31-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een 39-jarige vrouw aangehouden, evenals het slachtoffer zelf.

De politie rukte rond kwart voor 3 uit naar het hotel aan het Stationsplein in Voorburg, nadat er een melding was gekomen van een gewonde man in de lobby. De 31-jarige Hagenaar werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar ging hij direct onder het mes om zijn verwondingen te behandelen.

In het hotel werd gezocht naar de verdachte, daarbij maakte de politie gebruik van een speciaal hondenteam. Het hotel moest daarvoor korte tijd afgesloten worden. In een van de hotelkamers werd een 39-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangetroffen. Haar kleding zat onder het bloed. Ze werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Volgens een woordvoerder betrof het een incident in de relationele sfeer, het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Omdat nog niet precies duidelijk is wat zich in het hotel heeft afgespeeld, is ook het 31-jarige slachtoffer als verdachte aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets van het steekincident hebben gezien. Die kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.