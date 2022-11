Gewonde bij steekpartij in Leidschendam: politie houdt verdachte aan in Voorburg na ‘schietpartij’

Met videoBij een steekpartij in een woning aan de Dijkgraafstraat in Leidschendam is zondagmiddag de bewoner gewond geraakt. Op de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg is niet veel later een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij zou ook gewond zijn geraakt.

Zondagmiddag kreeg de politie eerst een melding binnen over een incident aan de Dijkgraafstraat in Leidschendam. Hier raakte in een woning een bewoner gewond na een steekpartij. Niet veel later werd de politie opnieuw gealarmeerd vanwege een schietpartij op de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg.

Hierbij zou ook iemand gewond zijn geraakt. Maar of er ook daadwerkelijk is geschoten, wordt nog onderzocht. Er is in elk geval wel een persoon onderzocht in de ambulance. ,,Deze persoon had bloed aan zijn handen”, vertelt een politiewoordvoerster. ,,Maar waardoor dat is veroorzaakt, is nog onduidelijk.”

Volledig scherm De politie heeft een plaats delict gemaakt om onderzoek te kunnen doen. © Jos van Leeuwen

Deze persoon is in elk geval ook aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij heeft een zak over zijn handen gekregen waarmee sporen kunnen worden veiliggesteld, meldt calamiteitenwebsite District8.

