Gewonde bij steekpartij in Schilderswijk

De Mos wil terug in de Haagse coalitie, met wie heeft hij te dealen? Dit zijn vanavond de hoofdrol­spe­lers

Vanavond is het zover: de Haagse politiek praat over de gevolgen van de vrijspraak van Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Krijgen zij de kans om met Hart voor Den Haag terug te keren in de Haagse coalitie? Dit zijn de hoofdpersonen in het debat.