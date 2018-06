Gewonde bij steekpartij in Van de Vennestraat in Schilderswijk

De politie kreeg rond 1 uur vannacht de melding binnen dat er iemand zou zijn neergestoken. Politie, een ambulance en een traumahelikopter rukten uit voor het incident.



Ze troffen één gewond persoon aan. Die is in een ambulance verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aard van zijn verwondingen zijn, is nog onbekend. De traumahelikopter is uiteindelijk niet ter plaatse gekomen.



De recherche en een Forensische Opsporing hebben vannacht onderzoek gedaan in de straat en zetten een groot deel van de straat af.



Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk.



