Gewonde bij steekpartij Jumbo Leyweg, dader vlucht samen met vrouw weg

Klimaat­zwem­mer Matthijs duikt in de Hofvijver: ‘VVD stemmen? Dat wordt zwemmen!’

19:00 De Rotterdamse klimaatzwemmer Matthijs heeft zojuist in de Hofvijver in Den Haag zijn actie moeten staken. De 36-jarige koudwaterzwemmer was de vijver vlakbij het Torentje ingedoken omdat hij zich grote zorgen maakt over het in zijn ogen falende en onverantwoorde VVD-klimaatbeleid rond de opwarming van de aarde.