Gewonde bij steekpartij op de Leyweg in Den Haag, verdachten in Rotterdam aangehouden

Met programma Wat heeft jouw club gedaan? Bekijk hier alle uitslagen in de nacompeti­tie van het amateur­voet­bal

Bekijk hieronder het programma voor komend weekeinde, de uitslagen en de standen in alle klassen van de nacompetities in het amateurvoetbal. Scroll door onderstaande widgets en kies de klasse uit jouw district. De uitslagen en standen worden zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd in de speelronde geüpdatet.

13 juni