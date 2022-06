Gewonde bij steekpartij op de Leyweg in Den Haag

Met video Automobi­list scheurt door rood, raakt fietser (30) maar laat hem zwaarge­wond achter

Een 30-jarige fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Veluweplein in Den Haag. Van de automobilist ontbreekt echter ieder spoor. De politie is daarom op zoek naar getuigen.

18 juni