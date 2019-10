Gewonde bij steekpartij op Marktweg, zeven mensen aangehouden

Onderne­mers willen dat burgemees­ter actie onderneemt: 'Remkes, help Kijkduin'

10:06 Ondernemers in Kijkduin stonden al in de startblokken om de deuren van hun zaken in de vernieuwde badplaats te openen. Maar nu de bouw van de entree naar de ondergrondse garage door de gemeente is uitgesteld, lopen ze enorme vertraging op. ,,Burgemeester Remkes: help ons!"