Gewonde bij steekpartij op terras, dader op de vlucht

Schevenin­gen-nieuweling Jaimy Brute: ‘Het leven op Kreta was goed, maar ik was er om te voetballen’

Tweededivisionist Scheveningen staat nog in de steigers. Dat bleek wel tegen HHC Hardenberg (0-2). De ploeg van John Blok zit nog lang niet op ‘honderd procent’ en werkt nog naar haar topvorm toe. Dat geldt ook voor nieuweling Jaimy Brute, die na periodes in Zweden en Griekenland bij de ‘Schollekoppen’ terug in de regio is.

17:04