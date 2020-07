Gewonde door steekpartij in Den Haag, verdachte gearresteerd

Duitsers komen massaal naar onze kust, maar dat levert geen coronage­vaar op

25 juli Een opsteker in de coronazomer: hotels in Den Haag zitten in juli net zo vol als vorig jaar. Vooral voor Duitsers is Scheveningen een populaire ‘Ausflug’. Het virus krijgt vooralsnog geen vat op het toerisme, ziet de GGD Haaglanden.