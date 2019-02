Gewonde man in Rijswijk vermoedelijk slachtoffer van steekpartij

Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen in actie om de man te helpen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een agent is met de man meegereden.

Waar en waarom de man is gestoken is nog onduidelijk. Een speurhond van de politie is ingezet om een bloedspoor te vinden van het slachtoffer. Daarnaast is er op de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag gezocht naar het mogelijk weggegooide steekwapen.