Gewonde man opgevangen in Albert Heijn Elandstraat na steekpartij

Maakt RVC Celeritas na slechts 17 duels al de 100ste treffer? ‘Het wordt nog een hele kluif’

Het aan de lopende band scorende RVC Celeritas kan morgen al na zeventien competitiewedstrijden de mijlpaal van honderd treffers in één seizoen bereiken. De koploper in 4E heeft daarvoor in het duel met Graaf Willem II-VAC nog vijf goals nodig.

15 april