Gewonde na auto over de kop op Koningskade

Op de Koningskade in Den Haag is vannacht een man gewond geraakt nadat zijn auto over de kop vloog. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en kwam vervolgens met zijn auto op het dak terecht. Dat meldt District8. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder zal aangehouden worden voor rijden onder invloed.