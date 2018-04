Gewonde na schietpartij bij café Laan van Meerdervoort

Foto Lange Vijverberg kleurt goud van de lente

7 april Rokjesdag of niet, de lente lijkt nu toch écht begonnen te zijn. Dit blijkt ook uit de vrolijke kleuren die men overal in de stad kan bewonderen. Vele wandelaars genoten gisteren van deze prachtige narcissen bij de Hofvijver, die toch net een stukje meer pronken in het prille lentezonnetje.