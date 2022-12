Gewonde na steekincident bij flat aan Sportlaan; verdachte aangehouden

Even na 21:00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijke steekpartij. Verschillende eenheden kwamen ter plaatse. Zij troffen op de Sportlaan een gewonde vrouw. Vervolgens is de vrouw in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Een verdachte werd na het incident aangehouden, waar dit gebeurde en wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het gebied rondom de flat is afgezet voor onderzoek.