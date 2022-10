Gewonde na steekpartij bij bakkerij in Schilderswijk, politie houdt verdachte aan

DJ Outsiders geeft groot concert in Ahoy: ‘Het Slechtste Idee van Nederland’

DJ Outsiders geeft binnenkort een groot concert in Ahoy. Het is de eerste keer in de carrière van de Hagenees dat hij een eigen show van dit formaat heeft. ‘Het Slechtste Idee van Nederland’, geeft hij zelf met een knipoog aan.

